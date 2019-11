« Viens te battre », ça a chauffé entre Cavani et Messi !

Dans : Foot Mondial.

Lundi soir, l’Argentine affrontait l’Uruguay en Israël (2-2). Un match très ouvert durant lequel Edinson Cavani et Lionel Messi ont marqué.

Hommes forts de leurs sélections respectives, Edinson Cavani et Lionel Messi n’ont pas simplement marqué durant cette rencontre. Et pour cause, ce mardi matin, ce ne sont pas leurs buts qui font le plus parler… mais bien leur altercation avant et pendant le match. En effet, le média Diario Olé rapporte qu’après une faute subie par le joueur du Barça, l’attaquant du PSG a clairement provoqué Lionel Messi en lui proposant de venir « se battre ». Ce à quoi le meneur de jeu de l’Argentine a répondu « Quand tu veux ». Une ambiance électrique confirmée par Edinson Cavani en personne après la rencontre…

« Ce fut un match à frictions, par moments, avec des coups. Ce sont des choses du football sud-américain. Je pense que les deux équipes ont fait de belles choses a indiqué l'attaquant du Paris Saint-Germain, avant de conclure. Nous repartons avec de bonnes sensations parce que nous avons pu jouer un bon football. Après, ç’a été un clasico (du foot sud-américain), on sait ce que c’est… » a lancé l’attaquant du Paris Saint-Germain, auteur d’un très beau but en une touche de balle sur un centre parfait de Luis Suarez. De son côté, Lionel Messi a inscrit un penalty dans les arrêts de jeu, afin d’éviter une défaite à l’Argentine dans ce match amical en Israël.