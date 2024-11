Un but par an, et Vinicius veut être Ballon d'Or

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Performant avec le Real Madrid, Vinícius Júnior a du mal à faire son trou en sélection. Avec le Brésil, il accuse de statistiques peu glorieuses avec cinq buts en cinq ans. Indigne d'un candidat au Ballon d'Or.

Ce jeudi 14 novembre à 22 h (heure française) était donné le coup d'envoi d'une rencontre entre le Venezuela et le Brésil, laquelle comptait pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Au terme d'un match peu spectaculaire, les deux formations se sont quittées dos à dos (1-1). Raphinha avait ouvert le score juste avant la pause avant que Telasco Segovia n'égalise au retour des vestiaires. Avec 17 points, le Brésil se classe troisième de la zone Amérique du Sud et n'a « que » 5 points d'avance sur la huitième place, synonyme de non-qualification pour le Mondial. Au cours de cette partie, Vinícius Júnior n'a pas particulièrement brillé, lui qui n'a inscrit que 5 buts en 5 ans sous les couleurs du Brésil.

Vinícius Júnior, Ballon d'Or sans le Brésil ?

Avec le Real Madrid, Vinícius Júnior marche sur l'eau. Le Brésilien s'est désormais parfaitement adapté au football européen et a montré à plusieurs reprises qu'il était l'un des prétendants les plus solides au Ballon d'Or. Toutefois, en sélection, sa situation est bien plus délicate. Le numéro 7 auriverde n'a plus marqué avec sa nation depuis le mois de juin dernier et un doublé face au Paraguay. Pire, il n'a inscrit que 5 buts depuis sa première sélection... en 2019. Un total particulièrement faible pour un joueur pourtant capable d'inscrire plus de 20 buts par saison en club depuis 2021. Difficile de gagner la récompense suprême en étant aussi maladroit avec sa sélection.

A-t-il un problème d'adaptation avec le Brésil ? Pour sa gouverne, la sélection brésilienne connait un passage houleux depuis plusieurs années. Pourtant dominatrice dans l'histoire du football mondiale, la Seleçao ne parvient pas à se renouveler aussi bien que d'autres grandes nations de ce sport. Vinícius Júnior en est le parfait témoin. C'est simple, en sélection, il ne marque en moyenne qu'une fois tous les 7 matchs ! Une donnée qui inquiète à l'approche de la Coupe du monde 2026.