Pelé : Trois jours de deuil national au Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Le Brésil pleure son roi Pelé. Ce jeudi, la famille d’Edson Arantes do Nascimento a annoncé le décès de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.

A 82 ans, après des semaines d’hospitalisation pour un cancer, le légendaire meneur de jeu a rendu l’âme et les hommages se sont multipliés. Nouveau président du Brésil, Lula a décrété trois jours de deuil national pour celui qui a été trois fois champion du monde. L’organisation de ses funérailles est en train de se finaliser, et ce lundi, une veillée funèbre ouverte au public sera organisée pendant 24 heures, pour que le peuple brésilien lui rende un dernier hommage. « La veillée funèbre du plus grand footballeur de tous les temps aura lieu au stade Urbano Caldeira, (dans le quartier de) Vila Belmiro, où il a émerveillé le monde », a fait savoir le club qui l’a révélé aux yeux du monde. Dans l’état de Sao Paulo, où Pelé avait établi son quartier en évoluant notamment pendant quasiment toute sa carrière à Santos, c’est un deuil de sept jours qui a été décrété. Les funérailles auront lieu mardi prochain, dans la ville de Santos également.