Officiel : La Colombie renvoie James Rodriguez à Everton

Coup dur pour James Rodriguez. Ce vendredi après-midi, le milieu offensif a été prié de quitter sa sélection. La Colombie a en effet publié un communiqué pour annoncer que suite à des examens médicaux, le joueur d’Everton a été jugé en méforme physique. A tel point que le staff l’estime inapte à disputer les matchs des éliminatoires du Mondial 2022 contre le Pérou et l’Argentine (4 et 9 juin), mais aussi la Copa América qui commencera dans la foulée. C’est dire à quel point James Rodriguez n’est pas en condition. Ce qui explique pourquoi son manager Carlo Ancelotti ne l’a pas convoqué pour cinq des six dernières journées de Premier League.