Officiel : Hervé Renard quitte la sélection marocaine

Dans : Foot Mondial.

Eliminé dès les huitièmes de finale de la CAN en dépit de son statut de favori, le Maroc va changer de visage dans les prochains jours. Et pour cause, la fédération marocaine a annoncé ce dimanche le départ d’Hervé Renard, lequel était dans les tuyaux depuis la défaite face au Bénin lors de la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte… Quitter le Maroc, une décision prise « bien avant » la CAN 2019 selon l’entraîneur français, qui a justifié son départ dans un communiqué.