Messi lance l'opération commando pour sauver l'Argentine

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018.

L’Argentine va mal, très mal. A une journée de la fin des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018, les hommes de Jorge Sampaoli pointent à la sixième place du classement sud-américain. Pour rappel, seul les cinq premiers obtiendront leur billet pour la Russie. Ainsi, Lionel Messi a décidé de prendre les choses en mains à en croire la presse locale avant le choc face à l’Equateur dans la nuit de mardi à mercredi (1h30).

Vendredi, le numéro 10 du FC Barcelone se serait rendu, de sa propre initiative, au centre d’entraînement de la sélection alors que l’ancien coach du FC Séville avait accordé une journée de repos à ses hommes. En compagnie des autres capitaines de la sélection (Biglia, Di Maria, Mascherano) et en accord avec le staff, Lionel Messi aurait pris une décision radicale : interdire à l’ensemble des joueurs l’utilisation de leur téléphone portable jusqu’au match contre l’Equateur. Le but ? Eviter de lire les critiques qui s’abattent sur l’équipe, très violentes par ailleurs depuis le nul contre le Pérou (0-0). L’opération militaire est donc lancée en Argentine. Et tout un peuple espère qu’elle portera ses fruits, sans quoi l’un des deux meilleurs joueurs du monde regardera le Mondial devant sa télévision…