Les footballeuses moins payées, Trump accuse Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Qualifiée pour les quarts de la finale de sa Coupe du monde, l’équipe de France féminine provoque un énorme engouement dans l’Hexagone.

Résultat, le débat autour de leurs salaires refait surface. Et le sujet ne concerne pas seulement le pays hôte de ce Mondial 2019. Aux Etats-Unis, on peut même parler d’une polémique étant donné que certaines joueuses renommées se plaignent d'être moins rémunérées que leurs homologues masculins. Mais qu’en pense Donald Trump ? Interrogé par le journal politique The Hill, le président américain a estimé que la différence était due à l’attraction des stars du foot masculin.

« J'adore regarder le football féminin. Elles sont vraiment talentueuses. Je pense que c'est principalement lié aux différences économiques. C'est-à-dire à qui attire le plus, où arrive l'argent, a commenté le chef d’État. Je sais que lorsque vous avez les plus grandes stars comme Cristiano Ronaldo et d'autres... Cela rapporte beaucoup d'argent, mais ils attirent des centaines de millions de personnes. Mais je ne prends aucune position sur ce sujet. Je devrais peut-être m'y intéresser. » Après ça, Donald Trump ne risque pas d'améliorer sa cote auprès des championnes du monde.