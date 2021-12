La France a la meilleure arbitre du monde

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

La Française Stéphanie Frappart est la meilleure dans le domaine de l’arbitrage. Elle vient d’être élue pour la troisième année consécutive meilleure arbitre féminine au monde par l’IFFHS, la Fédération internationale du football et de la statistique, confirmant sa renommée à l’international.

Stéphanie Frappart devient peu à peu la référence de l’arbitrage français dans le monde. À 37 ans, elle a été élue meilleure arbitre féminine au monde ce lundi par l’IFFHS, la Fédération internationale du football et de la statistique, une organisation d’études statistique sur le sport en général et mondialement connu. Stéphanie Frappart n’a laissé aucune chance à ses adversaires puisqu’elle a remporté le prix avec 155 points contre 60 à sa dauphine, la Russe Anastasia Pustovoitova et 25 points pour la Suissesse Esther Saubli. Stéphanie Frappart confirme ainsi son statut mondial, raflant le prix pour la troisième saison de suite.

Stéphanie Frappart installé dans le monde du football

Une consécration pour elle mais surtout une confirmation de son statut dans le monde de l’arbitrage. Au-delà du football féminin, Frappart s’occupe déjà de rencontres masculines, notamment en Ligue 1. Le 28 avril 2019, elle était devenue la première femme à être arbitre principale d’un match du championnat de France, c’était lors d’un Amiens-Strasbourg. Depuis, elle a confirmé en arbitrant la Supercoupe de l’UEFA en 2019 entre Liverpool et Chelsea, l’Olympico en octobre 2020 et surtout un match de Ligue des Champions entre la Juventus et le Dynamo Kiev. Elle a même été sélectionné par l’UEFA lors de l’Euro 2020, se contentant finalement du rôle de quatrième arbitre. Cette saison, elle a déjà officié dix fois, dont huit rencontres en Ligue 1, une en Ligue Europa et une en Ligue Europa conférence. Cette nomination vient encore confirmer l’importance de Stéphanie Frappart dans l’arbitrage mondial, elle qui pourrait représenter la France lors de la prochaine coupe du monde au Qatar dans moins d’un an.