JO : C’est violent, les Argentins du PSG attaquent

Dans : Foot Mondial.

Si Neymar va rentrer de vacances avec un goût amer dans la bouche en raison de sa défaite en finale de la Cope America, les Argentins du Paris SG auront eux la banane.

Et pour ceux qui pouvaient penser que les joueurs sud-américains éviteraient de trop remuer le couteau dans la plaie, il suffit de voir l’activité de ce jeudi sur les réseaux sociaux. Après la belle victoire du Brésil sur l’Allemagne en ouverture des Jeux Olympiques (4-2), Richarlison pensait bien être félicité de partout. Même le média argentin TycSports y est allé de son message impressionné sur Instagram, rendant hommage au buteur brésilien pour cette « folie », avec ces trois buts en 30 minutes. De quoi inspirer les réactions des joueurs… argentins du PSG.

Leandro Paredes a carrément attaqué par un « Et en finale ? », faisant référence à la Copa America perdue 1-0 contre l’Argentine, après que Richarlison ait annoncé un « nous serons champions » avant cette fameuse finale. Une manière de remuer le couteau dans la plaie qui a provoqué l’hilarité d’Angel Di Maria et de l’ancien parisien. Giovani Lo Celso. Une façon aussi de rappeler que Richarlison avait bien célébré un but pendant cette finale, avant que celui-ci ne soit refusé par la VAR. A noter que l’attaquant brésilien, vedette de son équipe avec Daniel Alves, est un grand ami de Neymar, qui n’a pas été libéré par son club pour disputer ces Jeux Olympiques. De Neymar à Di Maria en passant par Paredes, tout ce beau monde se retrouvera à Paris très rapidement par la reprise de l’entrainement, avec forcément un peu de rivalité puisque l’Argentine participe aussi au tournoi olympique.