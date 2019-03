Italie : A l’OM, Balotelli n’a pas encore convaincu Mancini

Dans : Foot Mondial, OM.

Cinq buts en sept matchs avec l’Olympique de Marseille, c’est bien. Mais ce n’est pas suffisant pour gagner les faveurs de Roberto Mancini. Le sélectionneur de l’Italie s’est en effet privé de l’attaquant marseillais pour les matchs contre la Finlande et le Liechtenstein (23 et 26 mars) en éliminatoires de l’Euro 2020. Parmi les avants-centres préférés à l’ancien Niçois, on retrouve l’expérimenté Fabio Quagliarella ou encore le jeune Bianconero Moise Kean, que l’OM convoitait encore cet hiver.