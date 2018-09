FIFA : Luka Modric élu joueur de l'année en attendant le Ballon d'Or

Dans : Foot Mondial.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et finaliste malheureux de la Coupe du monde de football avec la Croatie, Luka Modric a été désigné ce lundi soir à Londres comme étant le meilleur joueur de l'année par la FIFA lors de la cérémonie The Best. « Je tiens à féliciter Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah pour la saison qu’ils ont aussi réussie. Ce prix est dédié à tous mes coéquipiers du Real Madrid et de la Croatie ainsi qu’à ma famille. Sans eux, je ne serai pas là où j'en suis. Merci pour le soutien et l'affection », a commenté, visiblement touché, Luka Modric, désormais grandissime favori pour le prochain Ballon d'Or.