FIFA : Les incroyables excès de Jérôme Valcke sous Blatter

Voilà des révélations qui ne vont pas redorer l’image de la FIFA, notamment dans son ère Sepp Blatter.

Son ancien secrétaire général, Jérôme Valcke a ainsi vu son train de vie dispendieux être révélé par l’Associated Press, qui a récupéré un document fourni au Tribunal Arbitral du Sport. Ce dernier avait été sollicité dans le cadre de l’appel du dirigeant français à sa suspension pour 10 ans de toute activité liée au football, décidée après son départ en 2015. On y apprend que Jérôme Valcke avait par exemple, lors de ses trois dernières années à la FIFA, coûté 10 ME à la fédération. Avec des voyages en jet privé avec femmes, enfants et nounou, le prix grimpait forcément rapidement, et notamment un voyage facturé 70.000 euros pour se rendre au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Dur pour un dirigeant à qui on avait demandé, en 2013, de trouver des solutions moins coûteuses pour ses déplacements.

Les révélations sont nombreuses, comme celle du jour où il a emmené son fils à Manchester afin de discuter d’un contrat avec un équipementier de fan zone en vue de la Coupe du monde 2014 au Brésil, et le secrétaire général de la FIFA aurait alors obtenu que son fils soit rémunéré 600.000 euros pour sa participation à la négociation. Pas très discret pour un homme déjà épinglé par le tribunal suisse pour avoir supprimé plus de 1000 fichiers en moins de trois semaines avant de rendre son ordinateur à la FIFA en 2015.