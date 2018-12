Ballon d’Or : Mbappé ou Cristiano Ronaldo, le duel final annoncé

Dans : Foot Mondial, PSG, Equipe de France, Ligue 1, Serie A.

Interrogé sur le Ballon d’Or 2018, Didier Drogba a livré son favori et son pronostic avec la présence d'un champion du monde français.

L'attente est insoutenable. Mais c'est bien ce lundi 3 décembre que le nom du Ballon d'Or 2018 sera dévoilé par France Football. Si les votes sont clos depuis quelques semaines, le lauréat n'est pas encore connu. Cette année, de nombreux joueurs postulent à ce titre suprême dans la sphère individuelle. Parmi les champions du monde de l'équipe de France, Kylian Mbappé fait notamment office d'outsider. Selon Didier Drogba, l'attaquant parisien est même le favori, grâce à ses bonnes prestations sous le maillot du PSG et des Bleus.

« Mon favori pour le Ballon d’Or, c’est Kylian Mbappé. Maintenant je pense que Cristiano Ronaldo n’est pas là par hasard et que c’est le meilleur attaquant en ce moment et depuis pas mal d’années. S’imposer dans un autre championnat, surtout à cet âge-là, ce n’est pas facile. Mon favori, c’est Kylian, mais je pense que si on respecte la logique, ce sera Cristiano », a avoué, sur RMC, l'ancien buteur de l’OM, qui estime donc que CR7 va se succéder à lui-même, alors que des joueurs comme Griezmann ou Modric mériteraient aussi de triompher à leur tour. Réponse lundi...