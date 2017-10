Argentine : Mascherano arrêtera après la Coupe du Monde 2018

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018, Liga.

Deux jours après la qualification in extremis de l'Argentine pour la Coupe du Monde 2018, Javier Mascherano vient de faire une annonce de la plus haute importance à propos de la suite de sa carrière.

« Mon cycle en sélection se termine en Russie, je n'irai pas plus loin. Le sélectionneur Jorge Sampaoli décidera si je dois être sélectionné pour le Mondial ou non », a lancé, sur TyC Sports, le défenseur central, qui prendra donc sa retraite internationale avec l'Albiceleste après le Mondial en Russie à 34 ans. Le joueur de Barça aimerait bien terminer son aventure argentine sur une bonne note après avoir perdu cinq finales en Copa América (2004, 2007, 2015, 2016) et en Coupe du Monde (2014)...