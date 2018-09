Algérie : Enfin un club pour Coach Courbis ?

Dans : Foot Mondial, MHSC.

Actuellement consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis pourrait bien retrouver un banc de touche dans les prochaines semaines.

Et pour cause, l’ancien entraîneur du Montpellier HSC figure, selon France Football, sur les tablettes du MC Alger, qui recherche activement un entraîneur après un début de saison catastrophique. Humilié en championnat face au JS Kabylie 0-5, le club algérois a déjà rencontré le technicien français à Paris. Dans les prochains jours, un nouveau rendez-vous devrait avoir lieu mais cette fois-ci à Alger afin de faire avancer les négociations. Depuis son passage réussi à l’USM Alger en 2012-2013, « Coach Courbis » a la cote en Afrique et cette information est donc tout sauf une surprise pour un entraineur qui a confirmé sur les réseaux sociaux qu'un retour sur le banc de touche le tentait toujours.