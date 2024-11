Zahavi et Ziyech se clashent après Ajax-Tel Aviv

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Les débordements graves de jeudi soir à Amsterdam ont aussi touché les joueurs qui ont réagi vivement à ces incidents.

Le match entre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv, ce jeudi en Europa League, a débouché sur la large victoire du club néerlandais sur le score de 5-0. Mais au lendemain de cette rencontre, ce sont surtout tous les incidents qui ont entouré ce rendez-vous qui font parler. Sur fond de conflit israélo-palestinien, la journée de jeudi a été très compliquée pour les autorités. Les supporters de Tel-Aviv sont accusés d’avoir entonné des chants insultants sur les victimes de Gaza et d’avoir tenté de s’en prendre à des Néerlandais musulmans aperçus le long de leur cortège. Après le match, de violentes agressions contre des supporters israéliens ont eu lieu, et ont été filmées, ce qui a provoqué de vives réactions, en Europe comme en Israël.

Zahavi demande à l'UEFA d'intervenir

Eran Zahavi, joueur du Maccabi Tel Aviv, répond publiquement à Hakim Ziyech et demande à ce qu'il soit sanctionné par l'UEFA pour sa story. 🇮🇱🇵🇸🇳🇱



« Supporter stupide de la terreur. J'espère que vous verrez ça et que vous le sanctionnerez ! 🖕 » https://t.co/pw6Et5k2p8 pic.twitter.com/AdmSO3DQbs — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 8, 2024

Les débordements à Amsterdam ont aussi fait réagir des footballeurs, pour qui ce conflit les fait clairement sortie de leur réserve. Hakim Ziyech, ancien joueur de l’Ajax Amsterdam désormais à l’Ajax Amsterdam a pointé du doigt les supporters israéliens qui fuyaient après le match sur ses réseaux : « Quand c'est pas des femmes ou des enfants... Ils s’enfuient. Pour toujours, Free Palestine », a lancé le joueur marocain. Eran Zahavi, légende du football israélien et toujours joueurs du Maccabi à 37 ans, a repris de volée l’ancien ailier de Chelsea en interpellent l’UEFA. « Supporter stupide de la terreur. J'espère que vous verrez ça et que vous le sanctionnerez », a demandé celui qui fut joueur du PSV entre 2020 et 2022, en s’adressant à l’instance européenne du football.

Un règlement de comptes qui prouve ô combien la tension est grande sur ce sujet, et la classe politique n’est pas la seule à s’opposer sur ce conflit sans fin et qui s’exporte de plus en plus fréquemment dans les stades de football.