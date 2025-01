Vinicius met 10 millions et s'achète son club

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, Vinicius Jr est l'un des éléments les plus importants du Real Madrid. Le Brésilien est désormais une star et veut donc aussi gérer sa fortune comme il se doit.

Si ses débuts avec le Real Madrid auront été compliqués, Vinicius Jr s'est peu à peu imposé comme une valeur sûre de l'écurie espagnole. Le Brésilien doit partager la lumière cette saison avec Kylian Mbappé et Jude Bellingham mais ne compte pas se faire marcher sur les pieds. Son tempérament lui joue parfois des tours, notamment auprès du public espagnol. Il se dit que face à la situation, qui devient de plus en plus délétère, Vinicius Jr pourrait finir par quitter le Real Madrid, alors que l'Arabie saoudite lui propose un contrat fou de 5 ans et 1 milliard d'euros à la clé. Malgré tout, le Brésilien reste très attaché à l'Europe, avec l'idée en tête de racheter un club au Portugal.

Vinicius Jr investit au Portugal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Alverca - Futebol, SAD (@fcalverca)

Selon les dernières informations de Record, Vinicius Jr a en effet accéléré les négociations pour acheter et prendre le contrôle du FC Alverca. Le club portugais évolue actuellement en deuxième division portugaise. D'après Maisfutebol, l'affaire pourrait se conclure autour des 10 millions d'euros. A noter que Record précise notamment que la première idée de Vini Jr était de racheter le Leixões Sport Club, également club de la Liga 2 portugaise. Mais son braquet est désormais orienté sur le FC Alverca. Reste à savoir quels seront véritablement ses projets avec la formation lusitanienne, qui marche bien et qui attendra donc une belle plus-value de la part du Madrilène. Récemment, c'est son coéquipier au Real Madrid, Kylian Mbappé, qui s'offrait aussi un club, à savoir le SM Caen contre un chèque de plus de 10 millions d'euros. Et on ne peut pas dire que pour le moment, ce soit une franche réussite pour le champion du monde 2018.