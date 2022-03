Un Euro à 32 équipes, l’UEFA se moque des critiques

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

A partir de l’édition 2028, qui pourrait se dérouler au Royaume-Uni et en Irlande, l’UEFA envisage d’organiser l’Euro avec 32 équipes, contre 24 actuellement. Un nouveau changement qui risque de nuire à la qualité de la compétition, dénonce l’Association des joueurs professionnels, dont les craintes ne semblent pas ralentir les plans de l’instance européenne.

Passé de 16 à 24 équipes lors de l’édition 2016 en France, l’Euro pourrait connaître une nouvelle augmentation du nombre de participants. C’est effectivement le plan de l’UEFA qui envisage d’organiser le tournoi avec 32 nations à partir de l’année 2028. La compétition se jouerait donc sur le même format que l’actuelle Coupe du monde, qui passera quant à elle à 48 sélections en 2026. A noter qu’il ne s’agit pour le moment que d’un projet.

Selon les informations du Daily Mail, l’instance européenne va mettre en place un groupe de travail et demander une étude de faisabilité. Preuve que l’UEFA semble déterminée à mettre son idée en application, et ce malgré les premières critiques lancées. En effet, l’Association des footballeurs professionnels et son président Maheta Molango se sont déjà exprimés contre ce projet. « Cela ne ferait que nuire à la qualité du produit », a dénoncé le représentant des joueurs, contacté par le quotidien britannique.

Possible passage à 32 équipes de l'Euro 2028 : la qualité moyenne des matchs du 1er tour serait sans doute dégradée mais l'actuel format à 24 avec 4 meilleurs 3èmes est le pire que l'on puisse envisager en termes d'intensité offensive et de rivalité concurrentielle entre équipes. — Jean-Pascal GAYANT (@GayantJean) March 9, 2022

« Les enfants ne voient pas la meilleure version de leurs idoles. C’est la réalité, a-t-il insisté. Oui, il peut y avoir un avantage financier à court terme, mais à long terme, cela nuira au produit. » En 2016, le passage à 24 équipes avaient déjà provoqué de vives réactions. De nombreux détracteurs regrettaient la multiplication de matchs inférieurs au niveau espéré, ainsi que la possibilité pour des troisièmes de groupe d’atteindre les huitièmes de finale. Autant dire qu’un Euro à 32 sélections, sur 55 représentées à l’UEFA, serait loin de faire l’unanimité.