Turquie : Premier gros hic pour Valbuena à Fenerbahce !

Dans : Foot Europeen, OL, OM.

Déjà auteur de 3 buts et de 4 passes décisives, Mathieu Valbuena réalise un excellent début de saison sous les couleurs de Fenerbahçe.

Sur un plan personnel, tout du moins. Car sur un plan collectif, la mayonnaise ne prend pas comme les dirigeants du club turc l’espéraient. Huitièmes à sept points du leader Galatasaray, les hommes d’Aykut Kocaman patinent, à l’image du dernier match nul à domicile contre Kayserispor. D’ailleurs, cette rencontre pourrait marquer un premier tournant dans la carrière de Mathieu Valbuena en Turquie. Auteur d’une passe décisive dans ce match, l’ancien milieu de terrain de Lyon a été remplacé à dix minutes de la fin alors que son équipe menait encore 3-2.

Dans les arrêts de jeu, Fenerbahçe va concéder l’égalisation. Et provoquer la colère de Mathieu Valbuena. Selon les quotidiens Milliyet et Fotomaç, l’international français se serait « muré dans le silence » après la rencontre, ne comprenant pas pourquoi il n’a pas terminé la rencontre. De plus, il n’aurait pas regardé une seule fois son entraîneur, étant visiblement très remonté contre lui. Ce dernier a pourtant défendu Valbuena après la rencontre. « Le résultat du match n’est pas lié à la sortie de Valbuena. Après sa sortie, nous avons eu d’autres situations de marquer. Valbuena a réalisé un match réussi, mais il fallait du changement pour tenir le résultat » a-t-il déclaré. Malgré ces déclarations, quelque chose semble s’être cassé entre Mathieu Valbuena et son coach. Simple péripétie ou mal plus profond ? Il s’agit en tout cas de la première zone de turbulences pour l’ancien joueur de l’OM en Turquie…