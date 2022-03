Thierry Henry hué, l'Irlande n'a pas oublié sa tricherie

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Entraîneur adjoint de l'équipe de Belgique, Thierry Henry était samedi soir en Irlande pour un match amical des Diables Rouges. Et l'ancien buteur français a reçu un accueil très spécial.

Les supporters irlandais n’ont pas la mémoire courte à l’inverse de la rancune qu’ils ont visiblement tenace. En effet, samedi soir, dans le cadre d’une rencontre amicale, l’équipe d’Irlande recevait celle de Belgique à l’Aviva Stadium. Et sur le banc belge, il y avait Thierry Henry, l’ancien buteur tricolore étant adjoint de Roberto Martinez. Et c’est peu dire que le Français a eu droit à une réception polaire, chacune de ses apparitions sur les écrans géants ou l’annonce de son nom dans la sélection belge étant accueillie par des sifflets et une grosse bronca. Il est vrai que les fans irlandais n’ont pas oublié et encore moins pardonné le fameux but qui avait qualifié l’équipe de France de Raymond Domenech pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Après une victoire 0-1 en Irlande, les Bleus avaient égalisé dans le temps additionnel lors du match retour (1-1) grâce à un but de William Gallas servi de la main par Thierry Henry.

La main de Thierry Henry toujours pas digérée en Irlande

A warm welcome to Dublin for Thierry Henry… pic.twitter.com/HAm2UwMKWO — Nathan Murphy (@nathanmurf) March 26, 2022

Une faute évidente qui avait échappé à l’arbitre et provoqué une énorme affaire d’État, l’Irlande demandant même à ce que la rencontre soit rejouée, ce que la FIFA avait refusé. Depuis, Thierry Henry est considéré comme un tricheur chez les Verts, lesquels estiment que le meilleur buteur de l’histoire des Bleus aurait eu tout à gagner à reconnaître qu’il avait utilisé la main pour faire sa passe décisive. C'est donc pour cela que le Français a été si « chaleureusement » salué samedi soir en Irlande, même si Henry, avec le recul et compte tenu des événements de Knsyna, doit clairement se demander s'il a bien fait ce soir là de novembre 2009 d'envoyer l'équipe de France au Mondial en Afrique du Sud.