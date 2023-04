Ryan Reynolds le sort de sa retraite, Gareth Bale refuse

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Retraité depuis janvier dernier, Gareth Bale a été invité à reprendre du service au sein d’un petit club gallois. Mais l’ancien joueur du Real Madrid a poliment refusé la proposition faite sur le ton de l’humour. Lui qui se dit totalement épanoui loin des terrains.

Récent champion de cinquième division anglaise, le Wrexham AFC a tenté un gros coup sur le marché des retraités. Le club gallois, par l’intermédiaire de ses célèbres propriétaires, les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a ouvertement sollicité un certain Gareth Bale. « Hey Gareth, jouons au golf, je ne passerai pas quatre heures à tenter de te convaincre de sortir de ta retraite pour une dernière saison magique », a tweeté Rob McElhenney, au courant de la passion de l’ancien ailier.

« Ça dépend du parcours », a répondu celui qui a raccroché les crampons en janvier dernier, en zappant volontairement l’approche subtile du dirigeant. Gareth Bale a donc été relancé par l’animatrice des Sport Industry Awards sur un éventuel retour sur les terrains. Mais l’ex-international gallois s’est montré catégorique. « Non, je ne pense pas, a-t-il écarté. Je pense que je cherchais davantage une partie de golf gratuite avec Rob. Je suis sûr que nous aurons une conversation et que nous en plaisanterons, mais je suis assez heureux là où je suis. »

Bale profite enfin de ses proches

« Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, ma femme, du temps que j'ai tellement perdu au fil des années à m'engager dans le football. Je profite juste de la vie de famille et je joue au golf. Je profite de mon temps libre. J'ai commencé jeune et j'ai senti que le moment était venu d’arrêter. Nous avons laissé le football gallois dans une excellente situation et je suis sûr qu'il va continuer à se battre et à faire de bonnes choses », a conclu Gareth Bale, dont l’implication a souvent été remise en cause pendant les dernières années de sa carrière.