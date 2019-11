Remplacer Zidane ou Emery, Mourinho a choisi

Dans : Foot Europeen.

Annoncé comme le possible successeur de Zinedine Zidane au Real Madrid, José Mourino semble désormais très proche d'Arsenal.

On ne prête qu’aux riches, et depuis qu’il a été limogé de Manchester United l’hiver dernier, José Mourinho est annoncé dans plusieurs gros clubs européens. Ces dernières semaines, le nom du coach portugais a circulé du côté de Madrid afin de remplacer Zinedine Zidane, mais ce dimanche le Times affirme que le Special One est en passe de remplacer rapidement Unai Emery sur le banc d’Arsenal. Après un nouveau nul samedi contre Wolverhampton, le technicien espagnol est plus que jamais sur la sellette.

Pour remplacer l’ancien coach du PSG, les dirigeants des Gunners pensent à José Mourinho, lequel a dîné cette semaine avec Raul Sanllehi, le directeur du football d’Arsenal, et lui aurait présenté un projet qui aurait impressionné ce dernier. Un projet qui pourrait se baser sur Nicolas Pépé, le Portugais appréciant énormément le jeune attaquant recruté par les Gunners à Lille lors du dernier mercato. Rien n'est fait pour l'instant, mais l'avenir d'Emery semble d'ores et déjà très sombre, les supporters du club londonien étant persuadés que ce dernier n'était pas le successeur qu'il fallait après le départ d'Arsène Wenger. Reste que Mourinho est toujours très gourmand financièrement et que du côté de l'Emirates on refuse de faire des folies. Mais il faudra probablement faire des efforts pour s'offrir le Special One.