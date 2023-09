Real et Barça humiliés, Nasser Al-Khelaifi propose un accord

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Il y a deux ans, plusieurs clubs européens dont le Real Madrid et le FC Barcelone révélaient leur projet de Super Ligue européenne. Si ce fut un fiasco avec un rejet des supporters, les deux géants espagnols ne renoncent pas. Un homme tente désormais de les raisonner.

C'est devenu le serpent de mer du football européen, la Super Ligue. Elle a été créée en 2021 par plusieurs clubs anglais mais surtout la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid. Ces trois formations étaient les plus entreprenantes sur le sujet, voulant s'assurer un avenir économique radieux sans les contraintes de l'UEFA. Le projet a essuyé un rejet massif des fans européens, notamment anglais, devant être interrompu plus vite que prévu. Néanmoins, au fil des mois, les deux grands d'Espagne ont continué de mettre la pression pour faire naître la Super Ligue. Entretiens avec des avocats, des spécialistes en droit, réunions publics etc. Tout est bon pour faire peur à l'UEFA.

La Super Ligue, une blague qui n'amuse plus Nasser

Pas de quoi déstabiliser le président de l'instance européenne, Aleksander Ceferin. C'est d'autant plus vrai que le Slovène a un soutien de poids en Europe, Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG est aussi celui de l'ECA (association européenne des clubs). Il use de son influence pour faire plier le Real et le Barça et les remettre dans le droit chemin. Il a notamment profité du dernier conseil d'administration de l'ECA à Varsovie pour tourner en dérision l'entêtement des deux clubs espagnols et leur Super Ligue désormais bien inoffensive à ses yeux.

Nasser Al Khelaifi : « Le Real et le Barça ? Je leur dis et leur conseille toujours qu'ils peuvent revenir à l’ECA à tout moment. Rejoignez la famille. Ils sont les bienvenus. Je ne suis pas contre Barcelone ou le Real Madrid. Je ne vais exclure personne. Je n'aime pas les… — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 29, 2023

« Ces clubs eux-mêmes savent que je ne mentionne jamais leurs noms, même au sein du conseil d’administration dans un cadre plus privé. Je leur dis et leur conseille toujours qu’ils peuvent revenir à l’ECA à tout moment. Rejoignez la famille. Ils sont les bienvenus. La Juventus s’est déjà retirée du projet de Super Ligue. Ils devraient faire de même. Ils n’ont pas d’autre choix. Je ne suis pas contre le FC Barcelone ou le Real Madrid. Je ne vais exclure personne. Je suis contre les conflits et les combats. J’ai rencontré Joan Laporta et je lui ai dit la même chose. S’ils veulent se battre, ils se battent eux-mêmes. Nous ne perdrons plus de temps là-dessus. Nous avons nos propres choses à faire. Nous voulons nous développer, et la Super League est une blague aujourd’hui. Elle était morte avant d’être annoncée », a t-il lâché. Un conseil qui ne devrait pas réconcilier le Real, le Barça et le PSG mais qui aura le mérite de montrer l'isolement des deux géants espagnols sur le dossier.