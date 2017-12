PSG : 182,8ME, Mbappé est bien le numéro 1 en Europe !

Dans : Foot Europeen.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l'Observatoire du Football a publié son classement des joueurs de moins de 21 ans les plus chers au sein des cinq grands championnats européens.

Selon le CIES, qui base ses études sur plusieurs données bien précises, Kylian Mbappé est le jeune joueur disposant de la plus forte valeur de transfert estimée, à savoir 182,8 millions d'euros, soit une augmentation de 37 % (49 ME) par rapport au mois de septembre. Auteur d'une première partie d'année 2017 fantastique à Monaco, où il a été Champion de France, le prodige du football mondial a poursuivi sur sa lancée au PSG, qui n'a donc pas surpayé sa nouvelle star française. Dans ce classement prestigieux, Mbappé a donc détrôné l’Anglais Dele Alli de Tottenham, estimé à 180 ME, et l'Allemand Leroy Sané de City, jugé à 124 ME.

Si les autres joueurs de Ligue 1 sont un peu distancés, sachant que Tielemans (ASM) est 18e avec une valeur de 46 ME, devant Malcom (FCGB) et ses 37 ME, Tousart (OL), estimé à 30 ME à la 38e place, ou Lopez (OM), 49e avec 21 ME, les joueurs français ont la cote. Puisque deux d'entre eux intègrent notamment le Top 10, à savoir Dembélé (4e, 120 ME), le joueur de Barcelone étant le mieux placé en Liga, et Martial de Manchester United (8e, 85 ME). Un signe qui montre que le football français dispose d'un très grand avenir...

Le Top 10 des joueurs U21 les plus chers d'Europe :

1 : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) - 182,8 ME.

2 : Delle Ali (Tottenham) - 180,2 ME.

3 : Leroy Sané (Manchester City) - 124,5 ME.

4 : Ousmane Dembélé (Barça) - 120,4 ME.

5 : Marcus Rashford (Manchester United) - 116,7 ME.

6 : Gabriel Jesus (Manchester City) - 108,4 ME.

7 : Timo Werner (RB Leipzig) - 92,5 ME.

8 : Anthony Martial (Manchester United) - 85,6 M.

9 : Christian Pulisic (Dortmund) - 75,2 ME.

10 : Davinson Sanchez (Tottenham) - 66,3 ME.