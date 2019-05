Por : Iker Casillas donne des nouvelles rassurantes sur sa santé

Dans : Foot Europeen.

Victime d'un infarctus ce mercredi lors de l'entraînement avec le FC Porto, Iker Casillas a été aussitôt hospitalisé, et a subi une intervention chirurgicale afin de régler ce souci cardiaque. Si le club portugais avait indiqué en fin d'après-midi que le légendaire gardien de but espagnol était dans un état stable, Iker Casillas a communiqué dans la soirée via son compte Twitter. « Tout est sous contrôle. Une grosse frayeur mais mes forces sont intactes. Un grand merci à tous pour tous les messages et l’amour », a indiqué le gardien de but de 37 ans, qui va désormais avoir besoin de repos.