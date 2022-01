Oui à Mbappé, non à Haaland, Karim Benzema a tranché

Dans : Foot Europeen.

Bien parti pour faire venir Kylian Mbappé, qui arrive au bout de son contrat avec le PSG et qui souhaite signer en Espagne, le Real Madrid rêve d’un incroyable coup double en faisant venir Erling Haaland.

Le Français et le Norvégien sont les deux étoiles montantes du football européen, et les voir réunies sous le même maillot donnerait un cachet incroyable à la formation madrilène. De quoi faire saliver Florentino Pérez, pour qui il s’agit d’une question de prestige, et donc si l’occasion se présente, il n’hésitera pas à réaliser cet incroyable doublé.

Haaland + Mbappé, ça fait peur aux attaquants aussi

Dans son effectif, la possible venue de Kylian Mbappé fait beaucoup parler, car plusieurs joueurs ont déjà pris la parole dans ce sens dernièrement. Celle d’Erling Haaland est plus incertaine, car il faudra trouver un accord financier avec le Borussia Dortmund, et aussi avec le joueur norvégien, qui a des touches avancées avec Manchester City, et discute également avec le FC Barcelone. Mais les joueurs en place peuvent se poser des questions sur leur avenir si jamais le coup double était réalisé. Eden Hazard sait déjà qu’il sera délicat de rester au Real avec son statut de titulaire déjà remis en cause. Mais même Karim Benzema s’interroge.

Selon El Nacional, l’attaquant français serait très favorable à une arrivée de Kylian Mbappé, même s’il occupe un poste similaire à celui de Vinicius Junior, voire de KB9. Mais l’arrivée d’un tel joueur, avec qui il combine beaucoup en équipe de France, est clairement vu comme un point positif. En revanche, selon le journal espagnol, ce n’est pas du tout la même musique pour le buteur de Dortmund. Karim Benzema estime que cela ferait trop de monde sur la ligne d’attaque, surtout que le Norvégien est, lui, un pur avant-centre. C’est pourquoi l’ancien lyonnais se poserait clairement des questions sur son avenir si Mbappé et Haaland venaient à signer. Au point de rendre possible un départ pendant ce même été 2022, qui pourrait être encore plus fou que prévu.

Le PSG adore Benzema

Si cela devait être le cas, le PSG pourrait bien se payer Karim Benzema surtout que Leonardo, qui s’occupe du recrutement et du secteur sportif, estime que KB9 est le joueur parfait pour combiner avec Neymar et Lionel Messi. La ligne d’attaque garderait un cachet certain malgré le départ de Kylian Mbappé. Même si la moyenne d’âge prendrait un sérieux coup sur la carafe. Une arrivée de Benzema au Paris SG, voilà qui mettait clairement les supporters lyonnais en PLS. Mais pourtant, l’OL n’est pas dans les destinations prévues pour la suite de la carrière de celui qui s’est révélé à Gerland, surtout si la Ligue des Champions n’est même pas au rendez-vous la saison prochaine.