« Nos parents ont brûlé des Juifs », Bruges a honte de ses supporters

Dans : Foot Europeen.

Saison après saison, le racisme est malheureusement toujours présent dans les stades de football.

En Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang et Raheem Sterling en ont récemment été victimes. Et l’Angleterre est loin d’être le seul pays touché. La preuve en Belgique où des images datant du 26 août dernier circulent sur le net et provoquent une énorme polémique. Dans cette vidéo, des supporters du FC Bruges reprennent un chant antisémite après un match contre Anderlecht.

« Mon père faisait partie d'un commando, ma mère était SS. Ensemble, ils ont brûlé des Juifs, car les Juifs brûlent le mieux », répétaient les fans. Sans surprise, l’apparition de ces images a fait réagir le club belge qui n’avait pas attendu ce scandale pour punir les coupables. « Le lendemain de cette rencontre, le club avait été mis au courant par ses propres supporters et les stewards de ces chants condamnables », a fait savoir le FC Bruges.

La Ligue belge suit l’affaire

« C'est pourquoi le club a lui-même identifié plusieurs personnes qui ont participé à ces "chants" et, pour agir de façon proactive, les a sanctionnés d'interdiction de stade, peut-on lire dans le communiqué. Le club condamne fermement ce type de comportement et continuera de tout faire pour tenir de tels "fans" en dehors de son stade. Ce type de comportement n'a rien à faire dans notre club. Ce ne sont pas nos supporters, le Jan Breydel n'est pas leur maison. » De son côté, la Jupiler Pro League a indiqué qu’elle suivait les mesures prises par le FC Bruges.