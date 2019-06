NL : Sympa, l'Angleterre offre la finale aux Pays-Bas

Dans : Foot Europeen, Premier League.

Demi-finale de la Nations League 2019 :

Stade Afonso Henriques, Guimaraes.

Pays-Bas - Angleterre : 3-1.

Buts : De Ligt (73e), Walker csc (97e), Promes (114e) pour les Pays-Bas ; Rashford (32e sp) pour l'Angleterre.

Au lendemain de la qualification du Portugal en Nations League, les Pays-Bas et l’Angleterre s’affrontaient pour une place en finale. Et au bout du suspense, ce sont les Oranje qui valident leur billet face aux Three Lions (3-1) !

Malgré l’ouverture du score de Rashford sur penalty (0-1 à la 32e), De Ligt se rattrapait en égalisant de la tête sur un corner de Memphis (1-1 à la 73e). Suite au but anglais refusé par la VAR pour un hors-jeu de Lingard (83e), les Bataves faisaient la différence en prolongation grâce à un but contre son camp de Walker, qui poussait un tir de Promes au fond des filets après une grosse boulette de Stones (2-1 à la 97e). Promes mettait finalement le but du break sur un nouveau service de Depay (3-1 à la 114e), en profitant d'une deuxième erreur défensive anglaise de Barkley. Des réalisations suffisantes au bonheur des Néerlandais, qui joueront donc contre le Portugal en finale, dimanche prochain au Stade Dragão de Porto, pour tenter de s’adjuger la première édition de la Ligue des Nations.