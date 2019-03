Mbappé, Neymar… Avec Cristiano Ronaldo, Messi se place hors catégorie

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A, PSG.

Inarrêtable avec le FC Barcelone, Lionel Messi (31 ans) réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière.

C’est certain, l’Argentin, auteur de 39 buts toutes compétitions confondues, n’est pas encore sur le déclin et fait toujours partie des tout meilleurs joueurs au monde. Mais qu’en pense le capitaine du Barça ? Dans un entretien accordé à la radio Club 947, Messi a cité les plus grandes stars à ses yeux, en prenant bien soin d’exclure son nom et celui de son rival portugais.

« Il y a de très bons joueurs aujourd'hui : Neymar, Mbappé, Suarez, Hazard, Agüero... N'importe lequel d'entre eux pourrait être le meilleur joueur au monde, a confié Messi. J'enlève Cristiano Ronaldo de la liste, je le mets avec moi. » A croire que les deux quintuples Ballons d’Or ne jouent pas dans la même catégorie. Ce qui explique peut-être pourquoi le Blaugrana regrette le départ de l’ancien joueur du Real Madrid à la Juventus Turin.

CR7 manque à Messi

« C'était bien de jouer contre lui même si ça ne s'est pas toujours bien passé pour moi. Ça m'énervait de le voir soulever des trophées avec le Real Madrid, a avoué La Pulga. Ça aurait été bien qu'il soit toujours là. » Si tout se passe bien pour le Barça et les Bianconeri, Messi pourrait retrouver Cristiano Ronaldo dans une finale de la Ligue des Champions qui vaudrait le détour.