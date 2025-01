Mbappé ne se met pas au niveau de Neymar

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Au micro de la presse brésilienne, Kylian Mbappé a eu l’occasion de revenir sur les récentes déclarations chocs de Neymar à propos de leur relation.

Récemment, Neymar a donné une interview au cours de laquelle il est revenu sur sa trajectoire au Paris Saint-Germain et, surtout, sur sa relation qui s’est progressivement dégradée avec Kylian Mbappé. « J'ai mes problèmes avec lui, on a eu une petite dispute, mais c’était un joueur crucial quand il est arrivé. On a eu de belles années ensemble, mais il s'est senti mis de côté quand Messi est arrivé. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit. Et puis il y a eu quelques disputes, un changement de comportement. C'est bien d'avoir de l'égo, mais il faut comprendre que tu ne joues pas seul », a notamment déclaré le Brésilien au sujet de son ancien coéquipier. Des propos qui ont logiquement fait du bruit, jusqu’à arriver aux oreilles de l’intéressé. Au micro de TNT Sports Brasil, Kylian Mbappé a répondu à Neymar… en noyant toute polémique.

« J’ai beaucoup de respect pour Neymar »

« Si je vais répondre aux propos de Neymar ? Non. La vérité, c’est que je n’ai rien à dire. Je suis très concentré sur ce que je fais ici, au Real Madrid. J’ai beaucoup de respect pour Neymar. Je pourrais beaucoup parler de Neymar. Mais je préfère garder le positif, d’un joueur unique dans l’histoire du football et de tous les moments que nous avons passés ensemble à Paris. Maintenant, je suis à Madrid, je veux profiter de Madrid. Bonne chance à Neymar, à sa famille et à tous ses amis », a déclaré l’attaquant du Real Madrid.

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a visiblement pas l’intention de rajouter de l’huile sur le feu. Pour rappel, de nombreuses rumeurs racontaient que Kylian Mbappé était à l’origine du départ de Neymar en 2023.