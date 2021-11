Mbappé et Vinicius, Ancelotti et Madrid bossent déjà !

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Le Real Madrid ne semble pas douter de sa capacité à recruter Kylian Mbappé, au point même que Carlo Ancelotti serait déjà en train de réfléchir sur sa future association avec Vinicius.

Plus le temps passe, plus Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid. Le champion du monde 2018, en fin de contrat en juin 2022, n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain malgré les offres pharaoniques du Qatar. Le buteur français semble vouloir rester sur sa position estivale : il veut rejoindre le Real Madrid. Et si l’opération n’a pas pu se faire malgré les offensives du Real Madrid à hauteur de 200 ME, Kylian Mbappé a désormais toutes les cartes en main. Il peut rejoindre libre le club de ses rêves l’été prochain. Il a même la possibilité de négocier officiellement avec Florentino Perez dès janvier 2022. Les Merengue se préparent à accueillir le Français. Son futur positionnement fait déjà débat dans la capitale espagnole. Car si Kylian Mbappé excelle sur le côté gauche, Vinicius Junior a explosé à ce poste cette saison.

Mbappé contraint de jouer à droite au Real Madrid ?

Le média madrilène AS partage les réflexions du géant de la Liga et notamment de Carlo Ancelotti. Arrivé en 2018 pour 45 ME, Vinicius Junior démontre véritablement son talent que cette saison, sur le côté gauche, celui que préfère Mbappé. L’ailier brésilien a déjà inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en quatorze matchs cette saison. Il a désormais une place de titulaire indiscutable aux yeux de l’entraîneur italien du Real Madrid. Dans l’axe, Karim Benzema est évidemment indéboulonnable. Il reste le couloir droit pour Kylian Mbappé, une position qu’il occupe très peu au PSG. Quid de la solution de déplacer Vinicius Junior à droite ? Il a montré par le passé qu’il était beaucoup moins à l’aise au poste d’ailier droit. Kylian Mbappé n’a pas encore signé que le casse-tête a déjà commencé par Carlo Ancelotti.

Quoi qu'il en soit, tout cela ressemble aussi à de l'intox afin à la fois de montrer au Paris Saint-Germain que la signature de Kylian Mbappé ne fait aucun doute, ce qui reste à confirmer, et également démontrer au champion du monde français que sa venue chez les Merengue est d'ores et déjà au coeur des préoccupations. Tout cela sans oublier les récents propos du joueur brésilien, qui a reconnu dans une interview que tout le monde avait « envie de jouer avec Kylian Mbappé ». Une déclaration pas loin de ressembler à une soumission de Vinicius Jr face à un Mbappé qui va arriver comme un roi du côté du Real Madrid. On attend avec impatience le prochain mercato, car du côté de Doha il ne fait aucun doute qu'on ne veut pas abdiquer dans la possible prolongation de l'ancien Monégasque. Carlo Ancelotti et ses projets de jeu attendront encore un peu...ou pas.