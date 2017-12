Lewandowski l’avoue enfin, il surclasse Cristiano Ronaldo et Messi

Dans : Foot Europeen, Bundesliga, Liga.

Inutile d’attendre les résultats du jeudi 7 décembre. Sauf surprise, Cristiano Ronaldo remportera le Ballon d’Or 2017 devant Lionel Messi.

Cela devient une habitude puisque les deux meilleurs joueurs au monde monopolisent cette distinction depuis 2009. De quoi mettre au coup au moral de leurs adversaires qui osent à peine s’imaginer en train de soulever le trophée tant convoité. Mais de son côté, Robert Lewandowski refuse de considérer les attaquants du Real Madrid et du FC Barcelone comme intouchables. Fini les complexes, le buteur polonais du Bayern Munich ose se placer à leur niveau, voire au-dessus !

« Pourquoi ne devrais-je pas me mettre en premier ? Il peut arriver tous les 200 ans que deux bons joueurs jouent en même temps, alors je suis heureux de jouer à la même époque, a confié le Bavarois dans l’émission polonaise Kuba Wojewodzki. Quand j'ai quitté la Pologne, j'ai eu beaucoup de complexes, comme probablement tous les Polonais, en pensant que je venais de Pologne et que j’étais moins bon que les autres. »

Lewandowski s’affirme

« Pourquoi pas moi, pourquoi pas quelqu'un de Pologne, pourquoi devrais-je me sentir moins bon que quelqu'un d'autre, si je peux lutter pour les mêmes choses ? », a insisté l’avant-centre de 29 ans, considéré comme l’un des meilleurs à son poste, et qui devra emmener sa sélection le plus loin possible en Coupe du monde s’il veut rivaliser avec les deux extraterrestres l'année prochaine.