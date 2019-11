Les cadors boycottent les gardiens noirs, la terrible accusation

Dans : Foot Europeen.

Très en vue avec l’Ajax Amsterdam, André Onana fait partie des gardiens les plus convoités. Et ce malgré le phénomène qu’il dénonce.

Au même titre que Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong ou Donny van de Beek, André Onana a été l’un des grands artisans du beau parcours de l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. La preuve, le gardien de 23 ans se retrouve dans le viseur de nombreuses formations. On parle notamment du FC Barcelone, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain parmi les clubs intéressés. Mais cette cote de popularité n’empêche pas le Camerounais de dénoncer les réticences des cadors européens à recruter des portiers noirs à cause d’un cliché persistant.

« Je suis noir. Je suis Camerounais. Je suis Africain et je suis fier de l'être. C'est quelque chose que je ne peux pas changer, je ne veux pas me cacher. Des clubs ne font pas confiance aux gardiens noirs, a accusé l’ancien pensionnaire de la Masia du Barça, interrogé par la chaîne RMC Sport. C'est une réalité. On n'a qu'à regarder. Ce n'est pas moi qui le dis. Les faits sont là. Après, ils ont leurs raisons. Je suis pas spécialiste en entraînements. Ils ont leurs raisons... On dit souvent que les gardiens noirs manquent de concentration... » Parmi les grands d’Europe, il est vrai que les gardiens noirs sont très peu, voire pas du tout représentés. Reste à savoir si leur réputation en est vraiment la cause.