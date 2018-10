Les accusations de viol mettent le bazar dans la famille de Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen, Serie A, Info.

S’il est dans une très belle forme avec la Juventus Turin actuellement, Cristiano Ronaldo traîne toujours comme un boulet les accusations de viol d’une jeune femme. Interrogé sur cette affaire datant d’il y a 9 ans à Las Vegas par France Football, le Portugais s’est (un peu) confié. Et il a notamment révélé que ces accusations ne le faisaient pas souffrir outre-mesure. En revanche, la donne est bien différente pour ses sœurs et sa maman, qui ont logiquement du mal à s’en remettre…

« J'ai donné des explications à ma compagne. Mon fils, Cristiano Jr, est trop petit pour comprendre. Le pire, c'est pour ma mère et mes sœurs. Elles sont abasourdies, et en même temps très en colère. C'est la première fois que je les vois dans cet état-là » a expliqué Cristiano Ronaldo, qui a plusieurs fois clamé son innocence ces dernières semaines. Et qui devrait être contraint de le faire devant la justice américaine rapidement, même si son avocat s’est montré confiant pour l’attaquant de la Juventus Turin.