Le Portugal n'a pas besoin de Cristiano Ronaldo... pour les amicaux

Dans : Foot Europeen, Liga.

Pour les prochains matchs amicaux de la sélection, Fernando Santos a fait dans l’inédit en se passant de Cristiano Ronaldo alors que ce dernier était disponible et prêt à jouer.

De retour de blessure avec le Real Madrid, CR7 peine à se rassurer en raison de la mauvaise passe du club merengue, et ne compte toujours qu’un seul but en championnat d’Espagne cette saison. Les matchs internationaux face à la Suisse et la Roumanie auraient pu lui permettre de reprendre confiance, mais le champion d’Europe a préféré se priver de son plus beau joyau.

Il s’agit bien évidemment d’un accord entre Cristiano Ronaldo et son sélectionneur, afin que l’ailier du Real Madrid se repose et se régénère. Car pour une fois, le Portugais évite les barrages, et peut préparer sereinement le prochain Mondial en Russie.