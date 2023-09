Le Portugal cartonne, Cristiano Ronaldo critiqué sans jouer

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir, le Portugal a humilié le Luxembourg sur le score de 9 buts à 0 pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024. Une rencontre qui s'est disputée sans Cristiano Ronaldo.

Le Portugal n'est plus très loin de se qualifier directement pour l'Euro 2024 après son succès éclatant face au Luxembourg ce lundi soir. Déchainés, les hommes de Roberto Martinez ont pulvérisé les Luxembourgeois sur le score de 9 buts à 0. Une rencontre à laquelle n'a pas pu participer Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or était suspendu après avoir écopé d'un carton jaune en Slovaquie vendredi soir dernier. Retourné en Arabie saoudite, CR7 n'aura pas assisté physiquement au récital de ses compatriotes. Pour certains, le Portugal joue d'ailleurs bien mieux sans Cristiano Ronaldo, dans un débat qui avait déjà fait grand bruit lors du dernier Mondial au Qatar, où le joueur d'Al-Nassr avait fini sur le banc de touche. Des critiques qui ne plaisent pas forcément à Danilo.

Cristiano Ronaldo défendu par Danilo

Au sortir de la rencontre face au Luxembourg devant la presse, le joueur du Paris Saint-Germain a tenu à clarifier les choses concernant la présence ou non de Cristiano Ronaldo dans l'équipe du Portugal : « Si Cristiano Ronaldo était là, le résultat aurait été le même. Il aurait aidé avec des buts et des passes décisives. Ce n’est pas parce qu’il n’était pas là que nous avons mis 9 buts ». A 38 ans et désormais exilé en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo est de plus en plus contesté par les fans et les observateurs au Portugal. L'Euro 2024 devrait bel et bien être sa dernière grande compétition jouée avec son pays, du moins s'il est sélectionné pour l'événement. Mais difficile d'imaginer les Lusitaniens se passer de l'expérience d'un joueur comme CR7. En tout cas, ce dernier pourrait bien se contenter du banc au coup d'envoi, surtout avec le potentiel offensif à disposition du Portugal.