Le football passe après, la Belgique le montre au lendemain de l'attentat

Dans : Foot Europeen.

Par Adrien Barbet

Suite à l'attentat survenu à Bruxelles, le match entre la Belgique et la Suède a été logiquement interrompu. La rencontre était restée sur un score de 1-1 et ne devrait pas être rejouée. Néanmoins, les Suédois pourraient perdre ce match par forfait. Une décision contestée par la Fédération belge.

Avec la volonté des joueurs suédois de ne pas reprendre la rencontre, le match a été bloqué à 1-1 à la mi-temps. Plusieurs possibilités s'offrent aux deux nations selon les règles de l'UEFA. Initialement, le match aurait dû être rejoué le lendemain. Mais les Suédois sont retournés à Stockholm, tandis que les joueurs belges rentrent progressivement dans leur club respectif. Ainsi, le match pourrait être perdu par la Suède sur forfait (3-0). La formation de Janne Andersson est assurée de ne pas être présente à l'Euro 2024, devancée par l'Autriche et la Belgique. Toutefois, Manu Leroy a assuré qu'il ne comptait pas exiger une victoire par forfait, par respect pour la Suède.

La Belgique oublie son statut de tête de série par respect

« On n’exigera pas un forfait de la Suède. On veut montrer du respect après les événements. Il faut rester grand et nous allons rester grands. Je vais prendre contact avec la Fédération suédoise, avec celle d’Autriche et avec l’UEFA pour pousser en ce sens. Sur le plan sportif, ce 1-1 ne fait pas nos affaires mais on ne va pas s’accrocher à notre statut de tête de série. C’est la meilleure solution. À un moment, l’éthique et la morale doivent prendre le dessus » a avancé le CEO de l’Union belge dans le journal Le Soir. Si le match nul est officialisé, la Belgique prendra seule la tête de son groupe F, mais pourrait aussi dire adieu à son statut de tête de série pour le tirage au sort de la phase de poules de l'Euro 2024. Sans conséquence pour la Fédération belge, qui s'attarde surtout sur l'aspect extra-sportif tragique de cette nuit bruxelloise. L'UEFA devrait bientôt éclaircir la situation.