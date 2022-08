Le clan Cristiano Ronaldo furieux contre Lionel Messi

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi a suscité l'admiration samedi soir après son retourné inscrit face à Clermont. Un magnifique but dont l'accueil du public a rappelé celui de Ronaldo à la Juventus en 2018. C'est le seul point commun entre les deux pour la sœur de la star portugaise.

Rares sont les joueurs à être ovationnés par le public adverse après une grande prestation. Ce fut le cas de Lionel Messi avec le PSG sur le terrain de Clermont samedi soir. L'Argentin a rejoint un club composé notamment d'Ibrahimovic à Anderlecht, de Ronaldo le Brésilien à Manchester United, de Ronaldinho au Bernabeu ou encore de CR7 à Turin. Pour le Portugais, on est sur le même cas de figure que Messi avec un but marqué via une bicyclette qui est salué par le public adverse. Deux buts comparables, enfin pas pour tout le monde.

L'ersatz de Messi moqué par la sœur de Cristiano Ronaldo

En effet, les partisans et fans du joueur portugais étaient très mesurés sur le but du rival de toujours. Certains ne pouvaient s'empêcher de souligner, qu'à part les félicitations du public clermontois, le retourné de Messi ne valait pas du tout celui de Cristiano Ronaldo sur la pelouse de la Juventus en quart de finale de Ligue des champions 2018. Parmi ceux-ci, la sœur de Ronaldo Katia Aveiro qui a publié un message sur Instagram où elle se moque un peu de l'emballement provoqué par Messi.

Attend mais la famille de Ronaldo a un camion citerne appelé Messi dans leur crâne la c’est trop j’ai jamais vu ça



Et si celui qui l’envoyait faire ça c’était .. 🤔😳 pic.twitter.com/swKqyUln5G — Loguito Fcb 💎 (@Loguito6) August 6, 2022

« L'un est un pistolet et l'autre est un vélo. L'un est dans le championnat de France contre Clermont et l'autre est en quarts de finale de la Ligue des champions contre la Juventus. Dans l'un, le joueur met ses mains sur la pelouse, l'autre pied aussi et il serait à peine possible de mettre un matelas entre son corps et le terrain, tandis que l'autre a son corps complètement au-dessus de la pelouse et l'espace entre son corps et le terrain est tellement énorme qu’il pourrait entrer dans l’image du dessus, il en resterait encore un peu hahaha. Ne comparez même pas... », a t-elle écrit. Une preuve de plus s'il en fallait que chaque détail, chaque but compte dans cette rivalité CR7-Messi qui ne semble pas vouloir s'arrêter.