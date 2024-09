LdN ‍: Une victoire historique pour Saint-Marin, l’Espagne muette

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Ce jeudi soir, la Ligue des Nations reprenait ses droits pour lancer cette première période internationale de la saison 2024-2025. Et cette soirée a été marquée par un moment historique. Puisque Saint-Marin a remporté la deuxième victoire de son histoire après celle acquise en 2004 en battant le Liechtenstein 1-0, comme il y a plus de 20 ans. Dernière nation au classement FIFA, le pays des Biancoarruzzi se souviendra donc longtemps de cette soirée du 5 septembre 2024 et du but de Sensoli à la 53e.

🇸🇲🇱🇮



Saint-Marin remporte son premier match depuis 20 ans !



La dernière fois que les Saint-Marinais remportaient un match c'était le 28 août 2004, déjà face au Liechtenstein...#SMRLIE #lequipeFOOT pic.twitter.com/mCXbxCVB5G — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 5, 2024

Dans les autres matchs de la soirée, les champions d’Europe espagnols ont raté leur rentrée avec un 0-0 contre la Serbie malgré la présence de Yamal ou Nico Williams. Le Portugal de Cristiano Ronaldo s’est imposé 2-1 contre la Croatie. Le Danemark du capitaine marseillais et buteur Hojbjerg a dominé la Suisse (2-0), alors que la Pologne a dominé l’Ecosse sur le gong (3-2) avec notamment un penalty de Lewandowski dans la Ligue A.