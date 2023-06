LdN ‍: La Panenka de Carvajal offre le titre à l'Espagne

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Finale de la Ligue des Nations :

Stade Feijenoord (Rotterdam, Pays-Bas).

Croatie - Espagne : 0 à 0 après prolongation, 4-5 aux tirs au but.

Tirs au but : Vlasic (1), Brozovic (2), Modric (3) et Perisic (5) pour la Croatie ; Joselu (1), Rodri (2), Merino (3), Asensio (4) et Carvajal (6) pour l’Espagne.

Dans une finale assez fermée et équilibrée, avec des occasions de part et d’autre, il fallait attendre la séance de tirs au but pour départager l’Espagne et la Croatie. À ce petit jeu-là, c’est l’équipe de Luis de la Fuente qui a été la plus forte, grâce notamment à deux arrêts d’Unai Simon face à Majer puis Petkovic, et à un tir au but victorieux de Carvajal sur panenka.

Avec cette victoire au bout du suspense, la Roja succède à la France au palmarès de la Ligue des Nations. L’Espagne s’adjuge par la même occasion son premier trophée depuis 2012 en privant la Croatie de son premier titre majeur.