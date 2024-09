LdN ‍: L'Angleterre s'impose en Irlande

Pour sa première sur le banc de l'Angleterre, dont il est le sélectionneur intérimaire, Lee Carsley peut se réjouir. En effet, grâce à des buts de Rice (11e) et de Grealish (26e), un duo que Gareth Southgate n'avait pas retenu pour l'Euro, les Three Lions se sont imposés (0-2) ce samedi en Irlande. Grâce à cette victoire, les Anglais sont évidemment en tête de leur groupe en Ligue B.

Job done in Dublin.



The perfect start to our #NationsLeague campaign in Lee Carsley's first game as interim head coach 💪 pic.twitter.com/eklMp8SsVJ