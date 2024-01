La Super Ligue s'offre au trio PSG-OM-OL

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Depuis le 21 décembre dernier, l'idée d'une Super Ligue européenne est revenue en force. La Ligue 1 s'est positionnée contre officiellement. Néanmoins, les clubs français pourraient avoir un vrai rôle à jouer dans cette nouvelle compétition.

La Super Ligue n'est-elle l'apanage que des gros clubs historiques comme le Real Madrid ou le FC Barcelone ? Non, répond A22, la société qui veut organiser cette nouvelle compétition concurrente de la Ligue des champions. En effet, le 21 décembre dernier après la décision favorable de la justice européenne, elle a communiqué la formule utilisée pour cette fameuse Super Ligue Européenne et le nombre de clubs participants. Il y aurait une Star League avec les 16 plus gros clubs, une Gold League avec 16 clubs un peu inférieurs et la Blue League avec 32 clubs. Les différentes ligues se renouvelleraient avec notamment 2 descentes et 2 montées entre la Star et la Gold League.

Le PSG en Star League, l'OL et l'OM en Gold ?

Sur le papier, cela donne l'espoir à de nombreux clubs et championnats d'être présents. RMC Sport le confirme, en dévoilant les critères d'entrée à la première édition de cette Super Ligue. A22 compte utiliser un indice basé sur les résultats européens des 10 dernières saisons pondéré par les résultats récents sur la scène nationale. Le but serait de favoriser l'incorporation de clubs prestigieux venant de championnats mineurs. RMC s'est amusé à pronostiquer la composition des différentes ligues. Les clubs de Ligue 1 peuvent avoir de sérieuses ambitions.

Franck Haise préfère les Ligues ouvertes plutôt que la Super Ligue #RCLenshttps://t.co/QpKSAgwIXX — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 11, 2024

En effet, le PSG, 9e club au classement UEFA, aurait toutes les chances d'être en Star League (le premier échelon). Il côtoierait le Real, le Bayern, le Barça, Manchester City ou encore Liverpool dans une poule de 16. L'OL et l'OM ne seraient pas en reste. Ils pourraient intégrer le deuxième échelon, la Gold League, en compagnie de l'AS Monaco. Lyon est actuellement 25e club UEFA tandis que Monaco est 34e et Marseille 44e. Enfin, en Blue League (3e échelon), des formations comme Lille, Rennes, Nice voire Lens sont bien placés pour y figurer. Alors que les principaux clubs français et la LFP ont communiqué leur opposition au projet et soutenu l'UEFA, cela pourrait les faire changer d'avis très rapidement.