La sextape d’une arbitre met le feu en Turquie

A cause d’une sextape où elle apparaîtrait en compagnie de son supérieur, l’arbitre Elif Karaarslan se retrouve suspendue à vie. Mais la jeune femme et son avocat démentent. Selon leur version, les images ne seraient que le résultat d’un montage de personnes mal intentionnées.

Grosse polémique en Turquie ! L’arbitre Elif Karaarslan a été suspendue à vie par la Fédération turque de football dans le cadre d’un scandale sexuel. La jeune femme de 24 ans apparaîtrait sur une sextape en compagnie d’Orhan Erdemir (61 ans), qui occupe le poste de superviseur des arbitres. L’affaire fait beaucoup de bruit dans le pays alors qu’il pourrait s’agir d’une erreur. C’est du moins la version d’Elif Karaarslan qui s’apprête à faire appel.

« J'aurai un long chemin à parcourir sur le plan juridique, mais je surmonterai cette épreuve de la manière la plus forte et la plus robuste, a réagi l’ancienne joueuse de Besiktas, contrainte de stopper sa carrière à cause d'une blessure. J'espère que vous m'apporterez tout votre soutien et votre amour dans ce processus. Pleurer, crier et être triste ne sont pas des choses que je ferai. Ce n'est pas moi. Je défendrai ma cause jusqu'au bout. Je ne suis qu'une des nombreuses personnes qui sont blessées, j'espère être la dernière. »

L'aveu du superviseur

« Il y a une vidéo sexuelle à laquelle on essaie de m'associer, mais elle n'a rien à voir avec moi et la qualité d'image est extrêmement mauvaise, a-t-elle ajouté. Je ne suis pas la personne qui apparaît sur la vidéo et le fait de me retrouver face à une accusation aussi grave est une atteinte à l'honneur du femme. » D’après son avocat, la vidéo n’est que le résultat d’un montage effectué par des personnes mal intentionnées.

Quant à Orhan Erdemir, l’ancien arbitre également suspendu à vie assure que les images ont circulé sans son autorisation. « Mon honneur dans ma famille, mon cercle social et la communauté des arbitres a été balayé. En plus de mes pertes financières, les dommages émotionnels que j'ai subis sont indescriptibles », s’est plaint le supérieur d’Elif Karaarslan, qui semble donc reconnaitre sa présence dans la sextape.