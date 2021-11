Jorginho Ballon d’Or, une légende pète les plombs

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

La course au Ballon d'Or entre dans sa dernière ligne droite, et il y a pour une fois du suspense. Parmi les candidats, Jorginho est poussé par les fans de Chelsea. Ce qui a le don d'agacer.

Gagner la Ligue des Champions et l’Euro la même année, cela vous met normalement très bien dans la liste pour le Ballon d’Or. Ce n’est pas vraiment le cas avec Jorginho, qui n’est pas réellement cité pour la victoire finale. Le milieu de terrain italien a pourtant réalisé cet incroyable doublé, à l’image de son compatriote Emerson, désormais à Lyon. A Chelsea, on s’agace de voir que le nom de Jorginho n’est jamais cité parmi les candidats crédibles à la victoire finale. Le mouvement a pris une telle ampleur, que Rio Ferdinand, consultant vedette de BT Sport, a pris la parole pour régler le problème de manière radicale.

« L’histoire de Jorginho m’interpelle. Ce n’est pas le meilleur joueur de Chelsea, on est d’accord ? Ce n’est pas non plus le joueur le plus important de l’Italie non plus. C’est un très bon joueur, ne vous méprenez pas, et je n’essaye pas de lui manquer de respect du tout. Mais je ne vois pas ce qu’il à faire sur une telle liste, face à des concurrents qui ont joué à un niveau incroyable toute l’année », a a prévenu l’ancien défenseur central de Manchester United, qui voit plus le trophée se jouer entre Robert Lewandowski et Lionel Messi. C’est même le Polonais qui devrait l’emporter selon Rio Ferdinand, persuadé que la machine à buts du Bayern Munich est tout simplement injouable depuis quelques années, et mérite d’être récompensé. Pour le moment, Karim Benzema est en tout cas mis de côté, malgré la forme étincelante du Français, intenable avec le Real Madrid en cette année 2021, et qui semble encore capable d’accélérer en cette première partie de saison.