Thuram annonce le grand objectif de sa carrière, c'est osé

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Marcus Thuram réalise une très belle saison sous les couleurs de l'Inter. L'attaquant français veut poursuivre sa progression et prendre exemple sur les meilleurs.

L'Inter avait flairé le bon coup l'été dernier en recrutant Marcus Thuram au Borussia Mönchengladbach. Le joueur tricolore fait plus que répondre présent pour sa première saison sous les couleurs lombardes. En 37 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'ancien de Guingamp a planté 12 buts pour 11 passes décisives délivrées. Marcus Thuram ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et veut continuer sa progression, que ce soit à Milan ou en équipe de France. Et quoi de mieux pour cela que de s'inspirer des meilleurs.

Marcus Thuram, une envie décuplée

Lors d'une interview accordée à Prolongation TMW, le vice-champion du monde a en effet avoué qu'il voulait, à terme, ressembler à Ronaldo mais surtout à Adriano. « Ronaldo était l'un de mes favoris (...) Et puis Adriano ! J'aimais tout ce qu'il faisait sur le terrain, et j'ai toujours rêvé d'être un jour un attaquant comme lui. En dehors du foot ? LeBron James, tout simplement le meilleur », a notamment indiqué Marcus Thuram, qui veut encore accomplir beaucoup de choses dans sa carrière.

A 26 ans, il veut désormais s'imposer comme une valeur sûre à l'Inter et avec les Bleus de Didier Deschamps. Il pourra le prouver lors de cette fin de saison avec les Lombards puis sous le maillot de l'équipe de France lors de l'Euro 2024 en Allemagne. D'ailleurs, il pense avoir beaucoup appris de la dernière expérience en Coupe du monde : « La finale de la Coupe du monde que nous avons perdue. C'est une date dont je me souviendrai toute ma vie, c'était très dur de perdre, c'est un moment qui m'a beaucoup appris ». C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter à l'aube d'échéances énormes pour lui.