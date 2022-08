Thierry Henry et Fabregas, Côme au bon vieux temps

Dans : Serie A.

Par Marc Verti

Après l'annonce de l'arrivée de Cesc Fabregas en Serie B, Thierry Henry pourrait également débarquer en Italie, mais avec un rôle différent de son ancien coéquipier.

Thierry Henry est un passionné de football. Depuis qu'il a pris sa retraite en 2014 aux New York Red Bulls, l'ancien attaquant français a continué de rester proche de son sport préféré. Adjoint de Roberto Martinez avec la sélection belge, Henry est également consultant pour Sky Sport en Angleterre et Amazon Prime pour suivre les matchs de Ligue 1. Avant ça, il a dirigé les équipes premières de l'AS Monaco et de l'Impact de Montréal. Même si la réussite n'a pas été escomptée en tant que coach, Henry ne cesse d'être omniprésent dans le paysage footballistique. Il ne lui manque qu'une seule casquette, celle de dirigeant. Et selon les informations de l'expert du mercato italien Gianluca Di Marzio, le meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe de France va devenir actionnaire d'un club de Serie B.

Henry nouvel actionnaire de Côme ?

Et non, Henry ne va pas rechausser les crampons en Italie comme lorsqu'il avait joué 6 mois à la Juventus de Turin, en 1999. Mais si l'on en croit l'annonce de Gianluca Di Marzio, Thierry Henry va bien devenir actionnaire de Côme, actuel pensionnaire de Serie B et nouveau club de Cesc Fabregas, l'ancien coéquipier d'Henry à Arsenal. L'ex-joueur de Chelsea arrive d'ailleurs en Italie pour sa fin de carrière en tant que joueur-actionnaire. Apparemment, les deux légendes d'Arsenal vont retravailler ensemble. Fabregas ne sera pas le seul ancien Blues puisque Dennis Wise, milieu défensif de Chelsea entre 1990 en 2001 est le PDG de Côme. Pour le moment, rien n'a été officialisé, que ce soit du côté de Thierry Henry ou de Côme, mais visiblement, la ville lombarde devient la terre de retrouvailles des anciens joueurs de Premier League.