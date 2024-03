Ita ‍: Franck Ribéry prend du galon à la Salernitana

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Retraité depuis octobre 2022, Franck Ribéry n'est pas décidé à couper les ponts avec le football. L'ancien joueur du Bayern Munich est resté proche de son dernier club, la Salernitana. Il prend même du galon chez la lanterne rouge de Serie A.

Discret médiatiquement depuis la fin de sa carrière de footballeur en 2022, Franck Ribéry est quand même resté présent dans le milieu du foot. L'ancien international français avait raccroché à la Salernitana en octobre 2022. Depuis, il aide son ancien club à éviter la relégation en Serie B. Il a rapidement intégré le staff de Paulo Sousa, alors entraîneur des Granata. Il a poursuivi sa mission après le départ de Sousa, que ce soit avec Filippo Inzaghi, Davide Nicola ou récemment Fabio Liverani. Ce dernier a été limogé ce mardi alors que le club est dernier de Serie A avec 14 points seulement. Mais, Ribéry ne s'en ira pas avec le technicien.

Ribéry, adjoint en attendant mieux ?

Au contraire, le natif de Boulogne-sur-Mer progresse dans la hiérarchie du staff. Ce mardi, Stefano Colantuono est devenu le nouvel entraîneur de la Salernitana. Dans la foulée, Franck Ribéry a été désigné entraîneur adjoint de Colantuono selon les informations de Sky Sport Italia. Le Français devient donc le numéro 2 sur le banc de la lanterne rouge de Serie A.

🚨 Franck Ribéry fera partie du staff de Stefano Colantuono avec la Salernitana 🇮🇹. 👔



Ribéry va avoir plus de responsabilités, en attendant peut-être mieux. En effet, la Salernitana utilise déjà son quatrième entraîneur différent cette saison, le troisième en un mois et demi seulement. Vue la situation catastrophique des Granata, dernier à 9 points de l'avant-dernier et à 11 unités du premier non-relégable, un nouveau licenciement n'est pas à exclure. Franck Ribéry serait alors à même de lancer sa carrière d'entraîneur principal, lui qui a obtenu le diplôme d'entraîneur UEFA B en octobre dernier.