Rabiot se fixe trois critères pour son prochain club

Par Eric Bethsy

De nouveau en fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot n’a pas encore pris sa décision. Le milieu de terrain attend le terme de la saison pour trancher, avec trois paramètres prioritaires à prendre en compte.

Moins attendu que Kylian Mbappé, Adrien Rabiot a également été interrogé sur son avenir pendant le récent rassemblement des Bleus. Le milieu de la Juventus Turin arrive encore à la fin de son contrat. Mais pour le moment, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain affirme que sa décision n’est pas prise. « Je n’ai rien décidé sur mon avenir, confiait le Bianconero en conférence de presse. L’année dernière je suis resté à la Juventus en sachant que je ne jouerai pas de Coupe d’Europe. »

« La saison prochaine, on devrait jouer la Ligue des Champions et participer au Mondial des clubs. Ce sont des choses qui rentrent dans ma réflexion mais je n’ai pas pris de décision, ajoutait Le Duc. J’attends la fin de la saison. J’en discuterai avec le club. Je vais devoir réfléchir parce que j’arrive à un âge important de ma carrière. Je suis en pleine possession de mes moyens et il faudra faire le bon choix. » Bien avant l’ouverture du mercato estival, Adrien Rabiot est annoncé sur les tablettes d’Arsenal, de Newcastle, du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid.

Rabiot sait ce qu'il veut

On sait aussi que l’international français, peu emballé par un retour au Paris Saint-Germain, ne ferme pas la porte à une prolongation au club turinois, à condition que ce dernier respecte trois critères. Selon le site de TMW, Adrien Rabiot accorde une importance particulière à la situation de la Juventus Turin, à ses ambitions et à l’identité de son entraîneur la saison prochaine. Nul doute que l’aspect financier pèsera également dans la balance, même s’il est clair que la Juventus Turin n'aura que peu de marge pour augmenter son salaire à 10 millions d'euros par an.