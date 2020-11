Serie A : Sassuolo carbure, Maxime Lopez choque l’Italie

Dans : Serie A.

Même si le Milan AC domine pour l’instant la Serie A, l’équipe de Sassuolo est la vraie bonne surprise de ce début de saison en Italie.

Il faut dire qu’entre le leader milanais et la Juventus, multiple championne en titre et actuellement troisième, la formation de Roberto De Zerbi donne du plaisir à toute La Botte. Invaincu depuis le départ de cet exercice 2020-2021, le club d’Émilie-Romagne a notamment réalisé une grande performance ce dimanche soir face au Napoli de Gennaro Gattuso (2-0). Une victoire à Naples qui place donc Sassuolo au deuxième rang de la Serie A. Si des joueurs comme Caputo ou Berardi brillent sous le maillot noir et vert, un certain Maxime Lopez est déjà comme un poisson dans l’eau. Recruté dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 3 millions d’euros en toute fin de mercato estival, l’ancien joueur de l’OM a déjà fait son trou. Et même mieux puisque ce dimanche, le milieu de terrain a réalisé une prestation XXL, ponctuée par son premier but en Serie A. De quoi choquer les Italiens. « Maxime Lopez a joué un très grand match contre le Napoli », a notamment lancé le commentateur de la Sky.

En France, ce départ idyllique de Lopez fait plaisir à tout le monde. Et notamment à Guillaumemp. « Maxime Lopez s’est parfaitement intégré dans les mécanismes de Sassuolo. Ça joue vite et simple, précieux dans la circulation du ballon. Quel but exceptionnel de Maxime Lopez. Il a dribblé tous les défenseurs du Napoli, magnifique slalom et 2-0. Totalement mérité après sa prestation ! », a lâché le journaliste d’Eurosport sur Twitter. Même son de cloche chez Walid Acherchour. « Mais Maxime Lopez ? C’est quoi ce but ? Les pauvres Manolas et Bakayoko.. sur les feintes de frappes. Ça récompense une deuxième mi-temps pleine de l’ancien marseillais. Il se régale dans cette équipe de Sassuolo, l’équipe idéale pour exprimer ses qualités », a tweeté le consultant de Winamax, qui estime donc que Lopez a fait le bon choix en quittant Marseille il y a quelques semaines. Difficile de dire le contraire, compte tenu du fait que l’OM connaît un début de saison mitigé...