Serie A ‍: Rudi Garcia déjà dans la tempête à Naples

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

Débarqué sur le banc de touche de Naples l’été dernier, Rudi Garcia se retrouve déjà sur la sellette en Italie, où certains joueurs n'hésitent pas à le défier en plus des critiques des supporters…

À la surprise générale, le Napoli avait décidé de nommer Rudi Garcia pour prendre la succession de Luciano Spalletti l’été dernier. Une mission très risquée sachant que l’entraîneur italien a ramené la Série A à Naples pour la première fois depuis 1990. Autant dire qu’après une saison historique, les supporters de Naples s’attendaient à vivre les mêmes émotions lors de cet exercice 2023-2024 avec un groupe plus ou moins similaire. Mais pour l’instant, c’est loin d’être le cas… Il faut dire que Naples est en grande difficulté sur ce début de saison. Septième de Serie A, avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite, le club du Sud de l’Italie se situe déjà à sept points du leader, l’Inter Milan… Outre les résultats en demi-teinte, et malgré un succès en Ligue des Champions cette semaine à Braga (2-1), le jeu proposé par l’équipe de Garcia ne convainc personne à Naples.

Victor Osimhen s’embrouille avec Garcia

Rudi Garcia, en deux mois, il a réussi à casser tout ce qui marchait à Naples ! https://t.co/8voYCrufM3 — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) September 24, 2023

Ce dimanche, lors du match nul et vierge face à Bologne (0-0), les nerfs de certains joueurs du Napoli ont craqué, à l’image de Victor Osimhen. Après avoir loupé un penalty à la 72e minute de jeu, l’attaquant nigérian a littéralement pété un câble lors de son remplacement. Très étonné de ce choix, l’ancien buteur de Lille a déversé toute sa colère sur son entraîneur au moment de sa sortie. Une simple réaction à chaud d’après Garcia. « Je lui ai parlé après sa sortie, mais cela restera entre nous. Il reste le tireur de penalties. Quand un joueur sort et qu’il n’est pas content, c’est une bonne chose », a lancé l'entraîneur français sur DAZN.

De Laurentiis soutient encore Garcia

On va suivre de près l'actu à Naples dans les prochaines heures/jours, ça peut être succulent en interne



Très bizarre cette sortie de De Laurentiis, sans doute dans le but de calmer les tensions https://t.co/OuV1SVaD9o — Paul Vinay (@PauloVinay) September 24, 2023

Malgré cette déclaration de pompier de service, Garcia est bel et bien sous le feu des critiques à Naples. Pas un problème pour Aurelio De Laurentiis, qui continue de soutenir son entraîneur. « Naples repart de Bologne. Bon travail à tous ! », a lâché le président du Napoli, qui se satisfait donc d’un match face à un club jouant le maintien en Serie A. Soit les exigences de Naples ont bien changé en l’espace de quelques semaines, soit De Laurentiis tente d’éteindre le début d’incendie autour de Garcia pour que le Français puisse travailler plus sereinement en vue des prochains rendez-vous de championnat et de C1, où Naples recevra par exemple le Real Madrid le 3 octobre prochain.